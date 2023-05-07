Українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів – WP

Вищі посадові особи України намагаються знизити рівень очікувань, побоюючись, що результат контрнаступу може не виправдати сподівань союзників.

Джерело: видання The Washington Post, яке поспілкувалося з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони України Олексієм Резніковим

Деталі: В інтерв'ю WP минулого тижня Олексій Резніков заявив, що "очікування від нашої контрнаступальної операції переоцінені у світі".

"Більшість людей чекають на щось величезне", – сказав він. На його думку, це може призвести до "емоційного розчарування".

"Підготовка до контрнаступу, деталі якого залишаються в таємниці, поставила українських чиновників перед складним питанням: який результат буде достатнім, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон?

Дехто побоюється, що якщо українці зазнають невдачі, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском з вимогою вступити у переговори з Москвою. Такі переговори майже напевно включатимуть російські вимоги про здачу суверенної території, що Україна називає неприйнятним", – пише WP.

"Я вірю, що чим більше перемог у нас буде на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", – сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню у понеділок.

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначає WP, частково завищені очікування зумовлені попередніми перемогами України на полі бою – спочатку відбиттям спроби Росії захопити Київ, а згодом витісненням окупантів з опорних пунктів під час несподіваних атак у Харківській та Херсонській областях.

"Ми надихали, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин", – сказав Рєзніков. Але, за його словами, зважаючи на досвід, партнери тепер мають "спільні очікування, що Україна знову досягне успіху".

За його словами, західні партнери сказали йому, що зараз їм потрібен "наступний приклад успіху, тому що ми повинні показати його нашим людям".

"Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?" – сказав міністр.

Тепер Росія може мати географічну перевагу і більшу чисельність військових, пише видання. Усвідомлюючи величезні перешкоди, українські чиновники продовжують вимагати від своїх прихильників на Заході додаткового озброєння.

Зеленський заявив виданню, що Україна буде готова розпочати контрнаступ, "як тільки отримає зброю, про яку домовилася з партнерами".

Резніков розповів WP, що "перше штурмове з'єднання" України готове до початку операції на понад 90%, але деякі підрозділи все ще продовжують навчання за кордоном.

За словами Зеленського, він вважатиме успіхом деокупацію будь-яких українських територій.

"Я не можу вам сказати, які міста, які кордони для нас є значним успіхом, а які – середнім... тільки тому, що не хочу готувати Росію до того, як, в яких напрямках, де і коли ми будемо (наступати – ред.)", – сказав він.

В ідеалі, за словами Резнікова, контрнаступ дозволить не тільки звільнити села і міста, а й "перерізати матеріально-технічні ланцюги (російських – ред.) військ" та "зменшити їхню наступальну здатність".

Україна також просить надати їй озброєння для нанесення ударів на великі відстані, пише WP. Партнери Києва вже давно висловлюють побоювання, що таке озброєння може бути використане для нанесення ударів по території РФ, що потенційно може спровокувати масштабну ескалацію з боку Москви. Але відсутність такого озброєння ставить Україну в дуже невигідне становище, заявив Зеленський.

"Я не зовсім розумію, скажу вам відверто, чому ми не можемо отримати далекобійну артилерію", – сказав він, запевнивши, що Україна не буде використовувати таке озброєння для нанесення ударів по території Росії, чого побоюються деякі союзники.

За словами Зеленського, саме через нестачу далекобійної артилерії українські війська після повернення Херсона не змогли витіснити російські війська з території, яку вони контролюють на лівому березі Дніпра.

"Вони можуть забрати звідти війська і перекинути їх на схід або на південь. І все одно вони підкріплюються. Чому? Тому що вони знають, що ми не можемо до них дістати... і ми страждаємо щодня, тому що вони мають можливість стріляти по наших людях", – сказав Зеленський.

"Вони відвели всі свої командні пункти, склади пального, склади боєприпасів більш ніж на 120 кілометрів. Тому нам потрібне щось цікаве з дальністю дії 150 кілометрів. Їм стало складніше логістично. Але нам потрібно відштовхувати їх все далі і далі", – додав Резніков.