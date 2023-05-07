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Окупанти вночі двічі били по Нікопольщині: загинула жінка

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 07:55
Окупанти вночі двічі били по Нікопольщині: загинула жінка
Руйнування у Нікопольському районі. Фото з Telegram ОВА

Вночі 7 травня російські окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області, внаслідок обстрілів загинула літня жінка, ще три людини постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі окупанти двічі били по Нікопольському району. Застосували "Град" та важку артилерію. Випустили понад 30 снарядів. Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. В одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією".

Деталі: За інформацією голови ОВА, у Нікополі ворожі снаряди пошкодили 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощили вікна у гуртожитку коледжу, зачепили 3 газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, господарські споруди та 5 автомобілів.

По Мирівській громаді ворог випустив 20 снарядів, пошкодивши 2 житлових будинки, господарську споруду і машину.

У Синельниківському районі Дніпропетровщини сили ППО цієї ночі збили "Шахед", повідомив Лисак.

Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
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