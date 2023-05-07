Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вночі двічі били по Нікопольщині: загинула жінка

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 07:55
Окупанти вночі двічі били по Нікопольщині: загинула жінка
Руйнування у Нікопольському районі. Фото з Telegram ОВА

Вночі 7 травня російські окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольському району Дніпропетровської області, внаслідок обстрілів загинула літня жінка, ще три людини постраждали.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вночі окупанти двічі били по Нікопольському району. Застосували "Град" та важку артилерію. Випустили понад 30 снарядів. Загинула 72-річна жінка. Ще троє місцевих постраждали. В одного травма голови. Двоє у стані стресу та з контузією".

Реклама:

Деталі: За інформацією голови ОВА, у Нікополі ворожі снаряди пошкодили 7 приватних будинків і багатоповерхівку, потрощили вікна у гуртожитку коледжу, зачепили 3 газопроводи, лінію електропередач, 14 сонячних панелей, господарські споруди та 5 автомобілів.

По Мирівській громаді ворог випустив 20 снарядів, пошкодивши 2 житлових будинки, господарську споруду і машину.

У Синельниківському районі Дніпропетровщини сили ППО цієї ночі збили "Шахед", повідомив Лисак.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: НікопольДніпропетровська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Нікополь
4 людей постраждали на Дніпропетровщині від російського дрона
Ворог двічі вдарив по Нікополю: застосував безпілотник і артилерію
Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії: є постраждала і пошкодження
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: