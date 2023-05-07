Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Повітряні сили НАТО привели в готовність через перехоплення польського літака російським Су-35

"Європейська правда"Неділя, 7 травня 2023, 08:41

У п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Інцидент стався близько 13:20 за 60 км на схід від румунського повітряного простору.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що агресивні і небезпечні маневри, які неодноразово здійснювали винищувачі Російської Федерації поблизу польського літака, викликали високу турбулентність і труднощі в управлінні машиною.

Два винищувачі ВПС Румунії і два винищувачі ВПС Іспанії, що діють у складі бойової служби повітряної поліції, були підняті по тривозі Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в Торрехоні. Вони були готові втрутитись за першої ж нагоди, але виявилось, що в цьому не було потреби.

Екіпаж з Польщі – як повідомили румуни – поводився спокійно і професійно в ситуації, яку безвідповідально створив російський пілот. Поляки вивели літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами Су-35, і благополучно приземлилися в аеропорту імені Михаіла Когелнічану близько 13:50. В результаті інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.

"Румунська влада перебуває в контакті з Frontex та польською владою для з'ясування всіх обставин інциденту. Агресивна поведінка військового літака, що належить Російській Федерації, по відношенню до неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційних ризиків в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним доказом провокаційної поведінки Російської Федерації в Чорному морі". – повідомляє Міністерство оборони Румунії у своєму комюніке.

ВІДЕО ДНЯ

Польський літак L410 UVP-E20 перебуває в Румунії з 19 квітня по 17 травня 2023 року в рамках багатоцільової морської операції "Західне Чорне море – 2023", яку координує Європейське агентство прикордонної та берегової охорони.

"Західне Чорне море 2023" – це спільна операція, яку очолює Румунія і координує Frontex. Польща, Іспанія та Швеція також беруть участь в операції разом з двома агентствами Європейського Союзу. Запланована до середини грудня цього року, операція спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря і боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні. Операція "Західне Чорне море" проводиться щорічно з 2019 року.

Нагадаємо, Washington Post з посиланням на один із військових документів США повідомляло, що 29 вересня біля узбережжя окупованого Криму російський винищувач ледь не збив британський літак-розвідник.

Теми: НАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
НАТО
Очільник МЗС Естонії – Столтенбергу: Україна має отримати "дорожню карту" вступу в НАТО
Від підтримки до членства: Резніков озвучив очікування від саміту НАТО
Глава МЗС Естонії хоче обговорити з генсеком НАТО питання членства України
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: