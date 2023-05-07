Повітряні сили НАТО привели в готовність через перехоплення польського літака російським Су-35

У п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Інцидент стався близько 13:20 за 60 км на схід від румунського повітряного простору.

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що агресивні і небезпечні маневри, які неодноразово здійснювали винищувачі Російської Федерації поблизу польського літака, викликали високу турбулентність і труднощі в управлінні машиною.

Два винищувачі ВПС Румунії і два винищувачі ВПС Іспанії, що діють у складі бойової служби повітряної поліції, були підняті по тривозі Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в Торрехоні. Вони були готові втрутитись за першої ж нагоди, але виявилось, що в цьому не було потреби.

Екіпаж з Польщі – як повідомили румуни – поводився спокійно і професійно в ситуації, яку безвідповідально створив російський пілот. Поляки вивели літак після початкової втрати висоти, спричиненої маневрами Су-35, і благополучно приземлилися в аеропорту імені Михаіла Когелнічану близько 13:50. В результаті інциденту ніхто з членів екіпажу польського літака не постраждав.

"Румунська влада перебуває в контакті з Frontex та польською владою для з'ясування всіх обставин інциденту. Агресивна поведінка військового літака, що належить Російській Федерації, по відношенню до неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційних ризиків в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є ще одним доказом провокаційної поведінки Російської Федерації в Чорному морі". – повідомляє Міністерство оборони Румунії у своєму комюніке.

ВІДЕО ДНЯ

Польський літак L410 UVP-E20 перебуває в Румунії з 19 квітня по 17 травня 2023 року в рамках багатоцільової морської операції "Західне Чорне море – 2023", яку координує Європейське агентство прикордонної та берегової охорони.

"Західне Чорне море 2023" – це спільна операція, яку очолює Румунія і координує Frontex. Польща, Іспанія та Швеція також беруть участь в операції разом з двома агентствами Європейського Союзу. Запланована до середини грудня цього року, операція спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря і боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні. Операція "Західне Чорне море" проводиться щорічно з 2019 року.

Нагадаємо, Washington Post з посиланням на один із військових документів США повідомляло, що 29 вересня біля узбережжя окупованого Криму російський винищувач ледь не збив британський літак-розвідник.