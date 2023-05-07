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Окупанти атакували 5 ракетами Миколаївський район, пошкоджена будівля підприємства

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 09:32
Окупанти атакували 5 ракетами Миколаївський район, пошкоджена будівля підприємства
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Російські окупанти обстріляли Миколаївський район 5 ракетами Х-22 з авіації, пошкоджена будівля промислового підприємства.

Джерело: очільник ОВА Віталій Кім

Пряма мова Кіма: "За попередньою інформацією від ОК "Південь", 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади.

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Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території".

Деталі: Кім додав, що за межами підприємства спалахнула суха трава.

Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ

У Миколаєві ніч пройшла спокійно.

Теми: Миколаївська областьобстріл
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