Окупанти атакували 5 ракетами Миколаївський район, пошкоджена будівля підприємства
Неділя, 7 травня 2023, 09:32
Російські окупанти обстріляли Миколаївський район 5 ракетами Х-22 з авіації, пошкоджена будівля промислового підприємства.
Джерело: очільник ОВА Віталій Кім
Пряма мова Кіма: "За попередньою інформацією від ОК "Південь", 5 ракетами Х-22, випущеними з літаків стратегічної авіації Ту-22М3, ворог атакував Ольшанську та Костянтинівську громади.
Пошкоджено будівлю промислового підприємства, також зафіксовано влучання на відкритій території".
Деталі: Кім додав, що за межами підприємства спалахнула суха трава.
Постраждалих немає.
У Миколаєві ніч пройшла спокійно.
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