Росіяни влучили ракетою по автопарку в Балаклії, 5 поранених

Російські окупанти вранці в неділю 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району, 5 людей поранені.

Джерело: очільник ОВА Харківщини Олег Синєгубов

Деталі: За даними ОВА, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків.

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За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

Пряма мова Синєгубова: "Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження.

Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу".