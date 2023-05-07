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Росіяни влучили ракетою по автопарку в Балаклії, 5 поранених

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 10:12
Росіяни влучили ракетою по автопарку в Балаклії, 5 поранених
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Російські окупанти вранці в неділю 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району, 5 людей поранені.

Джерело: очільник ОВА Харківщини Олег Синєгубов

Деталі: За даними ОВА, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків.

За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

Пряма мова Синєгубова: "Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження.

Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу".

Теми: Харківська областьІзюмобстріл
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