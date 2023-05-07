Росіяни влучили ракетою по автопарку в Балаклії, 5 поранених
Неділя, 7 травня 2023, 10:12
Російські окупанти вранці в неділю 7 травня завдали ракетного удару по Балаклії Ізюмського району, 5 людей поранені.
Джерело: очільник ОВА Харківщини Олег Синєгубов
Деталі: За даними ОВА, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків.
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За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.
Пряма мова Синєгубова: "Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження.
Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу".
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