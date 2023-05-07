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Британська розвідка: РФ переживає найбільшу за десятиліття нестачу робочої сили

"Європейська правда"Неділя, 7 травня 2023, 11:50

Росія майже напевно зіткнулася з найсильнішим за останні десятиліття дефіцитом робочої сили.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

У відомстві наводять дані опитування російського центробанку 14 000 роботодавців, яке виявило, що кількість вільних працівників перебуває на найнижчому рівні з 1998 року.

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Як повідомляється, за останні три роки населення Росії скоротилося на два мільйони осіб більше, ніж очікувалося, через вплив COVID-19 і війни в Україні.

У 2022 році Росію покинули до 1,3 мільйона осіб, серед яких багато молодих і добре освічених людей, які працюють у галузях з високою доданою вартістю.

Міністерство зв'язку Росії заявило, що близько 10% (100 000) ІТ-працівників виїхали з країни у 2022 році і не повернулися.

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Мобілізація, історично висока еміграція, старіння та скорочення населення обмежують пропозицію робочої сили.

"Це, ймовірно, призведе до зниження потенційного зростання російської економіки та ризикує спровокувати інфляцію" – йдеться в огляді.

У попередньому огляді британської розвідки йшлося, що скасування заходів до так званого Дня перемоги в Росії в низці регіонів може свідчити про все більше відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками безпілотників.

Теми: Росіявійна
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