Буданов: Росія не має потенціалу для масштабного наступу, але здатна оборонятися
Неділя, 7 травня 2023, 13:27
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що Росія не має жодного потенціалу для спроби масштабного наступу будь-де в Україні.
Джерело: Буданов в інтерв’ю YahooNews
Пряма мова Буданова: "Станом на зараз Росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні".
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Деталі: Водночас, за словами начальника ГУР, держава-агресор Росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це "проблема, з якою Україні доведеться стикнутись".
Також Буданов повідомив, що РФ намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український контрнаступ.
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