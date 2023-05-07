Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Президент Чехії Петр Павел приватно застеріг українське керівництво від катастрофи поспішного контрнаступу.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian під час поїздки до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ, повідомляє "Європейська правда".

Під час нещодавніх зустрічей у Києві між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Павел застеріг, що Збройні сили України не мають того елементу несподіванки, який сприяв успішному штурму Харківської області та Херсона восени минулого року.

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Герой війни, який до 2018 року очолював військовий комітет НАТО і був нагороджений чеським і французьким урядами за порятунок французьких військ, обложених сербами під час боснійської війни в 1993 році, сказав, що в Києві визнають, що в українській здатності до успішного наступу на російські війська залишаються прогалини.

"Очевидно, у них все ще є відчуття, що вони не мають всього необхідного для успішного початку операції", – сказав Павел.

Оскільки підготовка все ще триває, Павел під час зустрічей минулого тижня звернувся до прем'єр-міністра України із закликом не "прискорювати темп до того, як вони будуть повністю готові", повідомив чеський лідер. "Тому що для декого може виникнути спокуса підштовхнути їх, щоб продемонструвати якісь результати" – пояснив він.

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"Буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що у них не буде іншого шансу, принаймні цього року", – сказав Павел.

За його словами, Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від сили своїх військ, і вони не можуть дозволити собі провалити наступ.

"Тому що це надзвичайно складно з точки зору підготовки особового складу, логістики боєприпасів, фінансування пального. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним" – підкреслив він.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав очікуваний контрнаступ "останньою великою можливістю" України.