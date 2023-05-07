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Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

"Європейська правда"Неділя, 7 травня 2023, 15:57
Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу
ПЕТР ПАВЕЛ, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Чехії Петр Павел приватно застеріг українське керівництво від катастрофи поспішного контрнаступу.

Про це він розповів в інтерв’ю The Guardian під час поїздки до Лондона на коронацію Чарльза ІІІ, повідомляє "Європейська правда".

Під час нещодавніх зустрічей у Києві між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Павел застеріг, що Збройні сили України не мають того елементу несподіванки, який сприяв успішному штурму Харківської області та Херсона восени минулого року.

Герой війни, який до 2018 року очолював військовий комітет НАТО і був нагороджений чеським і французьким урядами за порятунок французьких військ, обложених сербами під час боснійської війни в 1993 році, сказав, що в Києві визнають, що в українській здатності до успішного наступу на російські війська залишаються прогалини.

"Очевидно, у них все ще є відчуття, що вони не мають всього необхідного для успішного початку операції", – сказав Павел.

Оскільки підготовка все ще триває, Павел під час зустрічей минулого тижня звернувся до прем'єр-міністра України із закликом не "прискорювати темп до того, як вони будуть повністю готові", повідомив чеський лідер. "Тому що для декого може виникнути спокуса підштовхнути їх, щоб продемонструвати якісь результати" – пояснив він.

"Буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що у них не буде іншого шансу, принаймні цього року", – сказав Павел.

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За його словами, Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від сили своїх військ, і вони не можуть дозволити собі провалити наступ.

"Тому що це надзвичайно складно з точки зору підготовки особового складу, логістики боєприпасів, фінансування пального. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним" – підкреслив він.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан назвав очікуваний контрнаступ "останньою великою можливістю" України.

Теми: контрнаступвійна
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