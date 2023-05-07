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Залужний зустрівся з генералом Бундесверу: сподівається на літаки

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 17:27
Залужний зустрівся з генералом Бундесверу: сподівається на літаки
Залужний і Броєр, фото з Telegram Залужного

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу генералом Карстеном Броєром висловив сподівання на надання партнерами Україні літаків F-16.

Джерело: Залужний у Telegram

Дослівно: "Був радий вітати цього тижня в Україні з офіційним візитом генерального інспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра.

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Провели конструктивну розмову. Описав ситуацію, що склалася на фронті та розповів про підготовку Сил безпеки і оборони до майбутніх дій задля визволення нашої території.

Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16".

Деталі: Також Залужний і Броєр акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності.

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Теми: ЗалужнийНімеччинадопомога Україні
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