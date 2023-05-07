Над Москвою густий дим: горіли будматеріали

На заході Москви в неділю горіли будівельні матеріали на відкритому майданчику будівництва, над містом було видно густий чорний дим.

Джерело: ТАСС із посиланням на МНС Росії

Деталі: Як повідомили в пресслужбі столичного ГУ МНС Росії, інформація про пожежу на вулиці Наташі Ковшової, будинок 17 надійшла о 16:34.

В екстрених службах повідомили агентству, що площа пожежі становить близько 150 кв. метрів.

Пізніше площа пожежі зросла до 500 кв. метрів, на будівництві горіла гідроізоляція та утеплювач на відкритому майданчику.

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За даними російського МНС, пожежу ліквідували, постраждалих немає.