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Над Москвою густий дим: горіли будматеріали

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 17:41
Над Москвою густий дим: горіли будматеріали
пожежа в Москві 7 травня, скріншот відео Baza

На заході Москви в неділю горіли будівельні матеріали на відкритому майданчику будівництва, над містом було видно густий чорний дим.

Джерело: ТАСС із посиланням на МНС Росії

Деталі: Як повідомили в пресслужбі столичного ГУ МНС Росії, інформація про пожежу на вулиці Наташі Ковшової, будинок 17 надійшла о 16:34.

В екстрених службах повідомили агентству, що площа пожежі становить близько 150 кв. метрів.

Пізніше площа пожежі зросла до 500 кв. метрів, на будівництві горіла гідроізоляція та утеплювач на відкритому майданчику.

ВІДЕО ДНЯ

За даними російського МНС, пожежу ліквідували, постраждалих немає.

Теми: Росіяпожежа
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