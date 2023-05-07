Окупанти обстрілюють Херсонщину: поранено жінку, зруйновано будинки
Неділя, 7 травня 2023, 19:30
Через обстріли російськими військами Херсонщини у неділю в Кізомисі пошкоджено газогін та будинки, біля села Янтарне поранено жінку.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Російська авіація продовжує нищити Кізомис. Зафіксовано пʼять "прильотів" керованих авіабомб. Через влучання пошкоджено газогін та близько семи осель місцевих, з них три будинки знищено вщент. Мирні люди не постраждали.
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Також російська артилерія вдарила поблизу села Янтарне, через що поранення отримала 62-річна жінка. Лікарі надали потерпілій меддопомогу та залишили вдома".