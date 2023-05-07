Нікополь знову під обстрілом: поранено чоловіка, пошкоджено підприємство і АЗС
Неділя, 7 травня 2023, 19:43
Внаслідок обстрілу Нікополя з важкої артилерії у неділю постраждав чоловік, пошкоджено АЗС і підприємство, автомобілі й лінію електропередач.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Дослівно: "Сьогодні маємо ще одного постраждалого у Нікополі. Людина їздила у справах, коли ворог вгатив по місту із важкої артилерії. У 43-річного чоловіка – рвані рани голови і грудної клітини.
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Зачепило й АЗС, а також транспортне підприємство. Побило дві автівки – легкову та вантажну. А ще – лінію електропередач".