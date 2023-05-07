Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 21:57
У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка
Микола Климович, фото: Весна

У колонії Вітебська помер політв'язень, блогер Микола Климович, якого засудили до року ув’язнення за "смайлик" у соцмережах на карикатуру на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: білоруський правозахисний центр "Весна"

Деталі: Як повідомляють правозахисники, 61-річний Климович помер у Вітебській колонії №3.

Реклама:

28 лютого в суді Пінського району та міста Пінська його засудили до року колонії за реакцію на карикатуру на Лукашенка в "Однокласниках", незважаючи на те, що Климович мав інвалідність серця ІІ групи, переніс інсульт і складну операцію на серці.

Суд звинуватив Климовича в образі Лукашенка за ст. 368 Кримінального кодексу в сатиричному зображенні, яке він начебто опублікував у соцмережі. В "Одноклассниках" блогер поставив реакцію "смішно", тому карикатуру розмістили в стрічці його сторінки. За словами Климовича, він не мав наміру поширювати ці карикатури, а просто посміявся з них.

Чоловіка затримали в залі суду, оскільки до винесення вироку він був на волі. Перед вироком блогер заявив, що може померти за ґратами.

ВІДЕО ДНЯ

21 квітня Брестський обласний суд залишив вирок без змін. Незабаром Миколу етапували до Вітебської колонії №3 – його возили по всій Білорусі. У колонії він пробув близько двох тижнів.

Теми: БілорусьЛукашенкополітв'язні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: