У колонії Білорусі помер блогер, засуджений за смайлик на карикатуру на Лукашенка

У колонії Вітебська помер політв'язень, блогер Микола Климович, якого засудили до року ув’язнення за "смайлик" у соцмережах на карикатуру на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: білоруський правозахисний центр "Весна"

Деталі: Як повідомляють правозахисники, 61-річний Климович помер у Вітебській колонії №3.

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28 лютого в суді Пінського району та міста Пінська його засудили до року колонії за реакцію на карикатуру на Лукашенка в "Однокласниках", незважаючи на те, що Климович мав інвалідність серця ІІ групи, переніс інсульт і складну операцію на серці.

Суд звинуватив Климовича в образі Лукашенка за ст. 368 Кримінального кодексу в сатиричному зображенні, яке він начебто опублікував у соцмережі. В "Одноклассниках" блогер поставив реакцію "смішно", тому карикатуру розмістили в стрічці його сторінки. За словами Климовича, він не мав наміру поширювати ці карикатури, а просто посміявся з них.

Чоловіка затримали в залі суду, оскільки до винесення вироку він був на волі. Перед вироком блогер заявив, що може померти за ґратами.

ВІДЕО ДНЯ

21 квітня Брестський обласний суд залишив вирок без змін. Незабаром Миколу етапували до Вітебської колонії №3 – його возили по всій Білорусі. У колонії він пробув близько двох тижнів.