Туреччина відмовилася передати Україні російські С-400, як пропонували США - міністр

С-400 на параді в Москві 2021 року, фото AFP via Getty Images

Туреччина відмовилася від пропозиції Вашингтона передати Україні систему протиракетної оборони С-400, яку вона купила у Росії.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує турецьке агентство Anadolu

Деталі: За словами міністра, США стверджували, що придбана в Росії система С-400 мала виключити Туреччину з програми винищувачів F-35, і запропонували Туреччині передати контроль над системою США або іншій країні, наприклад Україні, яка намагається протистояти російським військам.

Реклама:

Чавушоглу заявив, що ці пропозиції були неприйнятними, оскільки вони мали на меті зазіхнути на турецький суверенітет.

Пряма мова: "США попросили нас відправити С-400 в Україну, і ми сказали "ні".

Більше деталей: Як повідомляє турецьке агентство, у 2017 році, коли тривалі спроби купити систему протиповітряної оборони у США виявилися марними, Туреччина підписала контракт з Росією на придбання найсучаснішої системи С-400.

ВІДЕО ДНЯ

Офіційні особи США виступили проти їхнього розгортання, стверджуючи, що С-400 будуть несумісні з системами НАТО. Туреччина ж заявляла, що С-400 не будуть інтегровані в системи НАТО і не становитимуть жодної загрози для Альянсу або його озброєнь.

Відповідаючи на питання про повернення до програми F-35, Чавушоглу сказав, що Анкара не хоче повертатися до програми, а скоріше хоче отримати від Вашингтона гроші, які вона заплатила за винищувачі до того, як вийшла з програми, хоча її винищувачі так і не були поставлені.

Зараз Анкара "виробляє власні національні бойові літаки", пояснив він, додавши, що Туреччина також хоче покращити зв'язки зі США і що для цього вже створені необхідні механізми.

Але Туреччина також хоче придбати у США винищувачі F-16 і комплекти для їх модернізації, додав він, зазначивши, що запит не просувається у Вашингтоні так швидко, як мав би, на його думку.

Анкара запросила у США винищувачі F-16 і модернізаційні комплекти в жовтні 2021 року. Угода вартістю 6 мільярдів доларів включатиме 40 літаків і модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС.