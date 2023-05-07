Туреччина відмовилася передати Україні російські С-400, як пропонували США - міністр

С-400 на параді в Москві 2021 року, фото AFP via Getty Images

Туреччина відмовилася від пропозиції Вашингтона передати Україні систему протиракетної оборони С-400, яку вона купила у Росії.

Джерело: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, якого цитує турецьке агентство Anadolu

Деталі: За словами міністра, США стверджували, що придбана в Росії система С-400 мала виключити Туреччину з програми винищувачів F-35, і запропонували Туреччині передати контроль над системою США або іншій країні, наприклад Україні, яка намагається протистояти російським військам.

Чавушоглу заявив, що ці пропозиції були неприйнятними, оскільки вони мали на меті зазіхнути на турецький суверенітет.

Пряма мова: "США попросили нас відправити С-400 в Україну, і ми сказали "ні".

Більше деталей: Як повідомляє турецьке агентство, у 2017 році, коли тривалі спроби купити систему протиповітряної оборони у США виявилися марними, Туреччина підписала контракт з Росією на придбання найсучаснішої системи С-400.

Офіційні особи США виступили проти їхнього розгортання, стверджуючи, що С-400 будуть несумісні з системами НАТО. Туреччина ж заявляла, що С-400 не будуть інтегровані в системи НАТО і не становитимуть жодної загрози для Альянсу або його озброєнь.

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Відповідаючи на питання про повернення до програми F-35, Чавушоглу сказав, що Анкара не хоче повертатися до програми, а скоріше хоче отримати від Вашингтона гроші, які вона заплатила за винищувачі до того, як вийшла з програми, хоча її винищувачі так і не були поставлені.

Зараз Анкара "виробляє власні національні бойові літаки", пояснив він, додавши, що Туреччина також хоче покращити зв'язки зі США і що для цього вже створені необхідні механізми.

Але Туреччина також хоче придбати у США винищувачі F-16 і комплекти для їх модернізації, додав він, зазначивши, що запит не просувається у Вашингтоні так швидко, як мав би, на його думку.

Анкара запросила у США винищувачі F-16 і модернізаційні комплекти в жовтні 2021 року. Угода вартістю 6 мільярдів доларів включатиме 40 літаків і модернізаційні комплекти для 79 бойових літаків, які вже є на озброєнні турецьких ВПС.