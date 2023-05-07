Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області ППО

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 23:35
В Україні повітряна тривога: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області ППО
карта повітряних тривог станом на 23:38

В Одесі під час повітряної тривоги у неділю пізно ввечері полунав вибух, у Києві та області працює ППО.

Джерело: Суспільне, alerts.in.ua, Київська ОВА, КМВА

Деталі: Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунав вибух, після якого зайнялася пожежа.

У неділю ввечері в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, переважно у південних та центральних областях.

О 23:35 тривогу оголосили і в Києві та області. 

 
карта повітряних тривог станом на 23:53

Станом на 23:53 у деяких південних регіонах тривогу скасували, а в північних - оголосили.

О 00:04 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області.

ВІДЕО ДНЯ

"Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.

О 00:10 про роботу ППО в столиці повідомила і Київська міська військова адміністрація.

"На околицях Києва працює ППО! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили в КМВА.

Теми: повітряна тривогаОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський запровадив санкції проти VS Energy, Деркача та доньки міністра оборони часів Януковича

відеоУ Брянській області збили ще й літак, в регіоні шукають "диверсантів"

Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 2,7 млрд євро

відеоЗеленський прибув до Італії, зустрінеться з президентом та Папою Римським

Росія намагалася знищити систему Patriot "Кинджалом", який збили під Києвом - CNN

На Хмельниччині УЗ запустила додаткові поїзди-шатли для підвозу пасажирів

Усі новини...
повітряна тривога
Над Києвом вночі знищено ворожий розвідувальний безпілотник
В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
В Україні 5 травня оголошували масштабну повітряну тривогу
Останні новини
16:35
Росіяни обстріляли Костянтинівку: 2 загиблих, 10 поранених, серед них діти
16:22
Нічна атака на Хмельниччину: кількість постраждалих зросла до 21
16:14
Авіасполучення між Росією і Грузією можуть відновити з 16 травня – росЗМІ
16:08
Боррель: ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні і зробить це
15:55
У Джеляла в СІЗО погіршився стан здоров'я через жорсткі умови – дружина
15:52
фото"Електронна музика – це музика опору": як київські рейви запалили Ліверпуль
15:50
Німеччина відмовиться від своїх бойових гелікоптерів Tiger до 2038 року
15:41
Зеленський запровадив санкції проти VS Energy, Деркача та доньки міністра оборони часів Януковича
15:28
Збройні сили рухаються вперед на Бахмутському напрямку – Сирський
15:17
Орбан поставив під сумнів необхідність існування Євросоюзу
Усі новини...
Реклама: