В Одесі під час повітряної тривоги у неділю пізно ввечері полунав вибух, у Києві та області працює ППО.

Джерело: Суспільне, alerts.in.ua, Київська ОВА, КМВА

Деталі: Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунав вибух, після якого зайнялася пожежа.

У неділю ввечері в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, переважно у південних та центральних областях.

О 23:35 тривогу оголосили і в Києві та області.

карта повітряних тривог станом на 23:53

Станом на 23:53 у деяких південних регіонах тривогу скасували, а в північних - оголосили.

О 00:04 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області.

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"Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.

О 00:10 про роботу ППО в столиці повідомила і Київська міська військова адміністрація.

"На околицях Києва працює ППО! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили в КМВА.