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В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО

Катерина ТищенкоПонеділок, 8 травня 2023, 03:50
В Україні оголошували повітряну тривогу: в Одесі пролунав вибух, у Києві та області працювала ППО
карта повітряних тривог станом на 23:38

В Одесі під час повітряної тривоги у неділю пізно ввечері полунав вибух, у Києві та області працювала ППО.

Джерело: Суспільне, alerts.in.ua, Київська ОВА, КМВА

Деталі: Як повідомляє Суспільне, в Одесі пролунав вибух, після якого зайнялася пожежа.

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У неділю ввечері в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу, переважно у південних та центральних областях.

О 23:35 тривогу оголосили і в Києві та області. 

 
карта повітряних тривог станом на 23:53

Станом на 23:53 у деяких південних регіонах тривогу скасували, а в північних - оголосили.

ВІДЕО ДНЯ

О 00:04 Київська ОВА повідомила про роботу ППО в області.

"Загроза БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.

О 00:10 про роботу ППО в столиці повідомила і Київська міська військова адміністрація.

"На околицях Києва працює ППО! Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - зазначили в КМВА.

Доповнено о 00:30. Відбулася ворожа ракетна атака на Одещину, повідомив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

"Всі інші подробиці – пізніше", – написав він у Telegram.

Доповнено о 01:22. "Суспільне" повідомило про звуки вибухів у Києві.

У КМВА уточнили, що у столиці працює ППО.

Доповнено о 01:30. У Києві прозвучали повторні вибухи.

Доповнено о 02:00. Мер Києва повідомив про падіння уламків БПЛА у Святошинському районі столиці.

"Всі служби прямують на місце. Інформацію про ушкодження та постраждалих уточнюємо", – написав він у Telegram.

Доповнено о 02:02. У Києві знову чутно гучні звуки вибухів.

Доповнено о 03:35. У Києві та області скасували тривогу. У частині областей зберігається загроза повітряної атаки. 

Доповнено о 03:50. На території всієї України – відбій повітряної тривоги. 

Теми: повітряна тривогаОдеса
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