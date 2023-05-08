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Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 00:16
Сумщина: росіяни за добу 16 разів обстріляли прикордоння
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 7 травня російські окупанти здійснили 16 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 106 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (16 вибухів) та ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання приватного домоволодіння.

У Середино-Будській громаді здійснено обстріл із ствольної артилерії (15 вибухів) по м. Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 кватири в багатоквартирному будинку та складське приміщення.

На територію Великописарівської громади росіяни скинули 20 мін.

В Юнаківській громаді зафіксовано обстріл із ствольної артилерії (5 вибухів).

По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів).

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У Краснопільській громаді здійснено обстріл із ствольної артилерії (7 вибухів).

У Зноб-Новгородській громаді був обстріл із ствольної артилерії (17 вибухів). Внаслідок обстрілу в смт. Зноб-Новгородське пошкоджено ЛЕП, 3 приватних будинки та приватний автомобіль.

По Есманській громаді росіяни гатили з артилерії (16 вибухів).

Теми: Сумська областьобстріл
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