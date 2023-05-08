Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 03:20
Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування
"Шахед". Ілюстративне фото NOVYNARNIA.COM

Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва, наразі відомо про 4 постраждалих.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Попка: "За попередньою інформацією, (у Києві – ред.) є травмовані і руйнування.

Реклама:

Ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто.

Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та проїжджу частину. Попередньо, відомо про одного травмованого. Інформація уточнюється".

Деталі: За інформацією Кличка, є троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один – в Святошинському.

ВІДЕО ДНЯ

"Двох постраждалих у Святошинському районі госпіталізували медики", – повідомив мер.

Доповнено о 02:42. Віталій Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі Києва, на місце прямують служби.

За інформацією начальника КМВА, у Солом’янському районі столиці уламки збитого безпілотника впали на злітну смугу аеропорту "Жуляни", пожежі нема.

"Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", - додав Попко.

Доповнено о 03:20. У КМВА повідомили, що у Шевченківському районі Києва, ймовірно, уламки збитого безпілотника впали на двоповерхову будівлю, пошкоджено газову трубу, полум'я збито, інформація про постраждалих уточнюється.

У Солом'янському районі Києва, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 тонн – стався витік, без пожежі, на місце направлені співробітники ДСНС, повідомили в КМВА.

Теми: КиївбезпілотникиВіталій Кличко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Київ
На підступах до Києва працювала ППО – КМВА
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: