Атака безпілотників на Київ: є постраждалі і руйнування

Внаслідок нічної атаки безпілотників є руйнування у різних районах Києва, наразі відомо про 4 постраждалих.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram, мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова Попка: "За попередньою інформацією, (у Києві – ред.) є травмовані і руйнування.

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Ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто.

Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та проїжджу частину. Попередньо, відомо про одного травмованого. Інформація уточнюється".

Деталі: За інформацією Кличка, є троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один – в Святошинському.

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"Двох постраждалих у Святошинському районі госпіталізували медики", – повідомив мер.

Доповнено о 02:42. Віталій Кличко повідомив про падіння уламків БПЛА на двоповерхову будівлю в Святошинському районі Києва, на місце прямують служби.

За інформацією начальника КМВА, у Солом’янському районі столиці уламки збитого безпілотника впали на злітну смугу аеропорту "Жуляни", пожежі нема.

"Усі екстрені служби працюють на місцях. Інформація по руйнуваннях і постраждалих в усіх районах міста уточнюється", - додав Попко.

Доповнено о 03:20. У КМВА повідомили, що у Шевченківському районі Києва, ймовірно, уламки збитого безпілотника впали на двоповерхову будівлю, пошкоджено газову трубу, полум'я збито, інформація про постраждалих уточнюється.

У Солом'янському районі Києва, ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 тонн – стався витік, без пожежі, на місце направлені співробітники ДСНС, повідомили в КМВА.