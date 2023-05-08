На Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі

Пожежа на Одещині після ракетного удару. Фото ОК "Південь"

Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.

Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook

Дослівно: "По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації.

Ракети типу Х-22 противник спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі".

Деталі: Зазначається, що рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж, наразі відсутні дані про постраждалих.