На Одещині внаслідок влучання ворожих ракет спалахнули пожежі
Понеділок, 8 травня 2023, 02:58
Вночі 8 травня російська стратегічна авіація завдала удари ракетами Х-22 по Одещині, в області спалахнули пожежі.
Джерело: оперативне командування "Південь" у Facebook
Дослівно: "По Одещині ворог завдав ракетного удару з літаків стратегічної авіації.
Ракети типу Х-22 противник спрямував по складу одного з продовольчих підприємств і по рекреаційній зоні на Чорноморському узбережжі".
Деталі: Зазначається, що рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж, наразі відсутні дані про постраждалих.
ВІДЕО ДНЯ