Українські бійці вбили ще понад пів тисячі російських загарбників і підбили 7 танків
Понеділок, 8 травня 2023, 08:09
За підрахунками українських військових, за добу 7 травня російська армія втратила близько 540 військовослужбовців, 7 танків, 8 артилерійських систем і 5 бойових броньованих машин.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 8 травня
Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 730 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 253 (+5) од,
- артилерійських систем – 3 018 (+8) од,
- РСЗВ – 554 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 306 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 614 (+42),
- крилаті ракети ‒ 947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 958 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 384 (+4).
Дані уточнюються.