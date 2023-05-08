Українські бійці вбили ще понад пів тисячі російських загарбників і підбили 7 танків

За підрахунками українських військових, за добу 7 травня російська армія втратила близько 540 військовослужбовців, 7 танків, 8 артилерійських систем і 5 бойових броньованих машин.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 8 травня

Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 08.05.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 194 970 (+540) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 730 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 253 (+5) од,

артилерійських систем – 3 018 (+8) од,

РСЗВ – 554 (+0) од,

засоби ППО ‒ 306 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 614 (+42),

крилаті ракети ‒ 947 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 958 (+6) од,

спеціальна техніка ‒ 384 (+4).

Дані уточнюються.