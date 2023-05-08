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Окупанти вивозять людей із Токмака і мають проблеми з пальним – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 8 травня 2023, 08:47

Російські загарбники "евакуюють" із Токмака Запорізької області у напрямку окупованого ними Бердянська своїх ставлеників та колаборантів, а також дітей з учителями й вихователями.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні за ранок 8 травня

Дослівно: "Російські окупанти проводять так звану евакуацію місцевих жителів з тимчасово окупованого Токмака Запорізької області у напрямку населеного пункту Бердянськ. Цій процедурі підлягають представники так званої місцевої "влади", колаборанти, діти, вчителі та вихователі. При цьому батькам дітей погрожують не зарахувати навчальний рік в разі відмови "евакуювати" дитину".

Деталі: При цьому на АЗС, за даними українських військових, спостерігаються черги за пальним, усім водіям повідомлено, що нових поставок пального не планується.

А в населеному пункті Веселе Запорізької області зачинено та не функціонує місцевий відділ поліції ворога. Напередодні спостерігалось знищення документації цієї установи, зазначає Генштаб.

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Теми: Запорізька областьокупаціявійнаГенштаб
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