Загострення на 9 травня може бути, а може й не бути – Міноборони

У Міністерстві оборони станом на 8 травня не можуть спрогнозувати, чи Росія піде на загострення ситуації в Україні 9 травня, коли вона відзначає День перемоги у Другій світовій війні.

Джерело: заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова: "Чи буде загострення на 9 травня. Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати.

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Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна.

Те що росіяни люблять дати та історичні паралелі – так. Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому загострення може бути, може не бути. Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони".

Нагадаємо: У 2022 році українці боялися загострення ситуації і масованих атак РФ на Україну на 9 травня, однак того дня цього не сталося.