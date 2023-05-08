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Удар по Одещині: троє людей отримали поранення, одна – зникла безвісти 

Альона Мазуренко Понеділок, 8 травня 2023, 09:51
Удар по Одещині: троє людей отримали поранення, одна – зникла безвісти 
фото ОК Південь

Станом на 8 травня внаслідок нічної атаки на Одеську область три людини отримали поранення, а одна вважається безвісти зниклою.

Джерело: Одеська районна військова адміністрація, начальник Одеської РВА Юрій Крук

Дослівно: "Станом на ранок 8 травня, одеськими рятувальниками ліквідовано пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району...

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Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи".

Деталі: Крук повідомив, що троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано. 

Вночі ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району.

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Теми: Одеська область
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