Удар по Одещині: троє людей отримали поранення, одна – зникла безвісти 

Станом на 8 травня внаслідок нічної атаки на Одеську область три людини отримали поранення, а одна вважається безвісти зниклою.

Джерело: Одеська районна військова адміністрація, начальник Одеської РВА Юрій Крук

Дослівно: "Станом на ранок 8 травня, одеськими рятувальниками ліквідовано пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району...

Наразі одна людина вважається зниклою безвісти. Тривають оперативно-рятувальні роботи".

Деталі: Крук повідомив, що троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано.

Вночі ворог з літаків стратегічної авіації здійснив ракетний удар по Одеському району.