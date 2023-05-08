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Невизнане Придністров’я попросило Росію прислати більше "миротворців"

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 12:36

Невизнане Придністров'я попросило Росію збільшити кількість так званих російських "миротворців", пояснюючи це зростанням ризиків безпеки.

Про це в інтерв’ю російському агентству "РИА Новости" заявив глава так званого представництва псевдореспубліки у Росії Леонід Манаков.

Манаков сказав, що зараз у так званій зоні безпеки у Придністров’ї перебувають не більше 450 "миротворців". Він закликав збільшити чисельність місії.

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"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб. Така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтована документами, ухваленими в межах діяльності Об'єднаної контрольної комісії", – сказав Манаков. 

У лютому цього року Міноборони Росії заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

МЗС РФ заявляє, що атака на Придністров’я буде нападом на Російську Федерацію.

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Молдова регулярно закликає Росію вивести так званих "російських миротворців" зі своєї території, але РФ відмовляється.

У квітня  Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії.

Теми: Придністров'яРосіяармія
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