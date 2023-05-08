Невизнане Придністров’я попросило Росію прислати більше "миротворців"

Невизнане Придністров'я попросило Росію збільшити кількість так званих російських "миротворців", пояснюючи це зростанням ризиків безпеки.

Про це в інтерв’ю російському агентству "РИА Новости" заявив глава так званого представництва псевдореспубліки у Росії Леонід Манаков.

Манаков сказав, що зараз у так званій зоні безпеки у Придністров’ї перебувають не більше 450 "миротворців". Він закликав збільшити чисельність місії.

"При цьому їхня штатна чисельність, встановлена документами комісії, дорівнює 3100 осіб. Така опція є, і вона виправдана з погляду погіршення ризиків безпеки, зокрема терористичної загрози, і водночас юридично обґрунтована документами, ухваленими в межах діяльності Об'єднаної контрольної комісії", – сказав Манаков.

У лютому цього року Міноборони Росії заявляло, що українські сили найближчим часом нібито планують влаштувати збройну провокацію в Придністров'ї. Влада Молдови та України це заперечувала.

МЗС РФ заявляє, що атака на Придністров’я буде нападом на Російську Федерацію.

Молдова регулярно закликає Росію вивести так званих "російських миротворців" зі своєї території, але РФ відмовляється.

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У квітня Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії.