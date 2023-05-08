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У Києві піднявся рівень води: низка заплавних територій досі затоплені

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 13:04
У Києві піднявся рівень води: низка заплавних територій досі затоплені
Підтоплена ділянка у Києві. Фото КМВА

За минулу добу рівень води у Києві знову піднявся − щоправда, лише на 1 сантиметр − низка низинних територій залишаються затопленими на 45 см.

Джерело: КМВА у Telegram, Укргідроенерго у Facebook

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "Станом на 11:00 08.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см (за Балтійською системою висот). Температура води: 14°C. В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля збільшився на 1 см. Висота повені в межах столиці продовжує коливатися в районі 9,3 м з невеликими амплітудами зростання та спадання".

Деталі: За словами начальника КМВА, наразі водопілля загроз місту не несе, аварійних підтоплень не зафіксовано. Водночас рівень небезпеки гідрологічних явищ все ж залишається жовтим (І рівень).

Також досі утримується затоплення заплави шаром близько 45 см. Зокрема, залишаються підтопленими острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Попко підкреслив, що промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.

Укргідроенерго повідомляє, що станом на 8 травня друга хвиля водопілля продовжує спадати.

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Зазначається, що гідроелектростанції здійснюють пропуск повені через гідроагрегати і через затвори водозливних гребель гідроелектростанцій у контрольованому режимі.

Таким чином вже понад 2 тижні поспіль висота повені в межах Києва коливається в районі 9 300 см, що на 60 см нижче від максимальних показників водопілля в середині квітня.  

Теми: Київводастихія
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