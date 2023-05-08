Ракетний обстріл Одещини: з-під завалів дістали тіло чоловіка

Внаслідок ракетного удару по Одещині загинула одна людина, з-під завалів дістали тіло охоронця.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Деталі: Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що з-під завалів дістали тіло охоронця.

За словами Гуменюк, на ділянках, куди влучили ракети, спалахнули пожежі. На складському приміщенні це понад 10 тисяч квадратних метрів. У рекреаційній зоні 120 та 40 квадратних метрів. Це дуже потужні пожежі.

Речниця додала, що станом на зараз пожежі ліквідовані.

Російська армія атакувала Одеську область вночі 7 травня. Через влучання ракети типу Х-22 спалахнула пожежа на одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району.

Троє працівників складу отримали незначні поранення. Їм надали медичну допомогу на місці.

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За інформацією ПК "Південь", Одещину атакували із бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3. Усього здійснили 8 пусків з району мису Тарханкут в окупованому Криму.