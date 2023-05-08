РФ обстріляла Херсонщину: 9 постраждалих, серед яких дитина та староста села

Російські військові у понеділок вдень обстріляли Херсонщину, внаслідок чого дістали поранення 9 людей, у тому числі дитина та староста Антонівського округу.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА, керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у коментарі Суспільному, начальник Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram, очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пресслужба Херсонської обласної прокуратури

Деталі: Внаслідок обстрілів Антонівки дістали поранення 67-річна жінка та 42-річний чоловік. Їх шпиталізували. У жінки – множинні осколкові поранення голови, грудної клітки та живота. ОВА повідомляє, що лікарі роблять все можливе, аби врятувати її життя.

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Крім того, вдень російські військові обстріляли Станіслав, де постраждали четверо людей.

Керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков також розповів, що зафіксовано скидання авіабомб на Кізомис. Там зруйновані два будинки.

Оновлено від 14:23: Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив о 13:43, що у Станіславі постраждали шестеро людей.

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Пʼятьох поранених військові доставили до Білозерської лікарні. Там їм надали меддопомогу та відпустили додому. Серед них – 9-річна дитина. Хлопчик отримав мінно-вибухові травми та поранення голови. Нині життю дитини нічого не загрожує. Одну поранену, 47-річну жінку, шпиталізували до Херсона у стані середньої тяжкості.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що внаслідок обстрілу Антонівки був поранений староста Антонівського округу Сергій Іващенко разом зі своєю співробітницею. За його словами, вони потрапили під обстріл біля пункту незламності.

Постраждалі отримали поранення різного ступеня важкості та наразі перебувають у лікарні, де їм надають усю необхідну допомогу. Стан співробітниці вкрай важкий.

Оновлено від 16:10: Херсонська обласна прокуратура повідомила про 9 постраждалих: троє – внаслідок обстрілів населених пунктів Херсонського та Бериславського районів, шестеро – внаслідок авіаційного удару по Станіславській громаді, де ворожий снаряд поцілив у будівлю сільради.

У Станіславській громаді пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, газопровід та лінії електропередач.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко опублікував відео з місця влучання в Антонівці.