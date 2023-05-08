Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Оголосили підозру відомому актору РФ, який закликав до знищення України

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 травня 2023, 13:37
Оголосили підозру відомому актору РФ, який закликав до знищення України
Володимир Машков. фото з Вікіпедії

Українські правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України відомому російському актору Володимиру Машкову.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, з початку збройної агресії РФ проти України впродовж 2022 року відомий російський актор систематично брав участь у концертах публічних заходах на території РФ, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей на підтримку президента та військовослужбовців держави-агресора.

Використовуючи власну сторінку Instagram, а також Telegram- та YouTube-канали, актор публічно закликав до приєднання Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Машков закликав до зміни меж території та державного кордону України, виправдовував, визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, глорифікував окупантів.

Він неодноразово порушував порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України. Проводив там зустрічі з представниками окупаційної влади та військовослужбовцями РФ для підтримки їх бойового духу.

Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю очільника РФ Володимира Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Також на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тисяч підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини росіян.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, а також порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Стосовно актора введено санкції та інші обмежувальні заходи, у тому числі відмова в наданні та скасування віз, заборона в’їзду на територію України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук та обрання запобіжного заходу.

Теми: Росіявійнасанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Британія поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow – ЗМІ

Зеленський заявив, що Україні треба почекати з контрнаступом

фотоСБУ затримала таксиста, який навів ракету на багатоповерхівку Миколаєва

фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси

Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

Усі новини...
Росія
ЗМІ: РФ провадить операцію впливу з метою розсварити Туреччину з ЄС та Україною
Буданов: Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на українській землі 
Невизнане Придністров’я попросило Росію прислати більше "миротворців"
Останні новини
12:48
Комітети Ради почали "анонсувати" події заднім числом – "ЧЕСНО"
12:47
У добровольчих формувань на Київщині є понад 8 тисяч одиниць зброї − Нєбитов
12:39
Окупанти з С-300 обстріляли Слов'янськ: загинула жінка
12:38
Британія поставила Україні далекобійні ракети Storm Shadow – ЗМІ
12:35
Ворог за добу вбив 6 цивільних, ще 12 поранені – ОВА
12:31
На Камчатці 2 військових відправили до колонії за відмову воювати в Україні
12:29
Вчителів-пенсіонерів не можуть позбавляти права на безстроковий трудовий договір – омбудсмен
12:26
Система єВідновлення відновила роботу після збою
12:01
На Київщині понад 280 людей досі вважаються зниклими безвісти − Нєбитов
11:41
"Точка неповернення": фінський енергоконцерн Fortum спише російські активи на €1,7 млрд
Усі новини...
Реклама: