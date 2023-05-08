Оголосили підозру відомому актору РФ, який закликав до знищення України

Українські правоохоронці повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України відомому російському актору Володимиру Машкову.

Джерело: СБУ, Нацполіція, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, з початку збройної агресії РФ проти України впродовж 2022 року відомий російський актор систематично брав участь у концертах публічних заходах на території РФ, на окупованих територіях Луганської та Донецької областей на підтримку президента та військовослужбовців держави-агресора.

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Використовуючи власну сторінку Instagram, а також Telegram- та YouTube-канали, актор публічно закликав до приєднання Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.

Машков закликав до зміни меж території та державного кордону України, виправдовував, визнавав правомірною збройну агресію РФ проти України, глорифікував окупантів.

Він неодноразово порушував порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію України. Проводив там зустрічі з представниками окупаційної влади та військовослужбовцями РФ для підтримки їх бойового духу.

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Після початку повномасштабного вторгнення він неодноразово виступав на підтримку окупантів під час масових заходів за участю очільника РФ Володимира Путіна.

Також на власному Телеграм-каналі та персональній сторінці в Інстаграм із загальною аудиторією понад 200 тисяч підписників Машков регулярно героїзує воєнні злочини росіян.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, а також порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

Стосовно актора введено санкції та інші обмежувальні заходи, у тому числі відмова в наданні та скасування віз, заборона в’їзду на територію України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук та обрання запобіжного заходу.