Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Фінляндії запрацював офіційний реєстр собак: до кінця року зобов’язали порахувати усіх

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 13:46

У Фінляндії 8 травня запрацював офіційний реєстр собак, мета якого – до кінця року внести дані усіх собак та відомості про їхніх власників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила фінська телерадіокомпанія Yle.

На першому етапі свою тварину можуть реєструвати лише приватні особи, пізніше це зможуть зробити також підприємства та товариства.

Реклама:

Чипування та реєстрація собак стали обов'язковими на початку року. Реєстр, який утримує Фінське агентство продовольства, мав відкритися теж на початку року, але через технічні проблеми його змогли запустити тільки зараз.

Взимку до Агентства продовольства надійшли сотні звернень щодо нововведення: 90% відгуків були негативними. 

Серед іншого, роздратування господарів собак викликали плата за реєстрацію і те, що в більшості випадків аналогічна інформація вже міститься в Асоціації кінологів Фінляндії. Власники собак повинні реєструвати своїх улюбленців, навіть якщо інформація про них уже міститься в Асоціації кінологів. 

ВІДЕО ДНЯ

Вартість реєстрації через електронну службу, якщо у господаря є фінський ідентифікаційний код і доступ до онлайн-банкінгу, становить 10 євро. Якщо реєстрація або зміна власника оформлюється інакше, вартість послуги підвищують до 19 євро за кожного собаку.

Реєстрації підлягають усі собаки, які проживають у Фінляндії. Якщо у собаки ще немає мікрочипа та ідентифікаційного сертифіката, власник повинен оформити їх своєму собаці протягом цього року.

Як вважають представники влади, реєстрація та ідентифікація необхідні, серед іншого, для того, щоб люди не кидали тварин напризволяще і не розводили собак нелегально.

Нагадаємо, на початку пандемії коронавірусу у Фінляндії почали навчати розпізнавати собак раніше невідомі ознаки запаху захворювання COVID-19.

Теми: Фінляндія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Фінляндія
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
Фінляндія затвердила 18-й пакет військової допомоги Україні
ЗМІ: У Фінляндії затримали бойовика з "Русича", що воював в Україні
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: