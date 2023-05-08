Україна матиме одну з найкращих ППО у світі, коли отримає все, що обіцяли партнери – Ігнат

Після отримання обіцяної техніки від міжнародних партнерів Україна матиме одну з найкращих систем протиповітряної оборони.

Джерело: речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат на брифінгу 8 травня

Пряма мова: "Україна – велика держава, нам є що захищати. Я маю на увазі не лише кордони, на підступах, але й Україну всередині. Тому що об’єкти критичної інфраструктури, об’єкти енергетики, атомні електростанції – це пріоритетні цілі для ворога. Вони часто атакують самі підстанції, які забезпечують живлення атомних енергоблоків.

Тому ми мусимо розуміти, що це серйозна загроза, і більше таких систем як Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну і зрозуміло, що F-16, бо без нього ніяк, допоможуть нам створити одну з найкращих систем протиповітряної оборони у світі… Ми матимемо одну з найкращих ППО, коли отримаємо все те, що нам обіцяли партнери, і замінимо повністю старий парк радянської техніки: як систем ППО, так і авіаційної платформи".