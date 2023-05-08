Молдова відреагувала на прохання Придністров'я до РФ про "більше миротворців"

У Кишиневі після заклику спецпредставника невизнаного Придністров’я у РФ збільшити кількість російських "миротворців" у регіоні поставили під сумнів його право виступати з такими зверненнями.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Бюро реінтеграції поставили під сумнів повноваження спецпредставника Тирасполя та представництва в РФ.

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"Передусім, потрібно прояснити питання про статус так званого представництва, від імені якого виступає пан Манаков. Кишинів чекає цих роз’яснень вже більше 4 років. По-друге, про механізм миротворчих сил можуть говорити сторони, які підписали угоду від 21 липня 1992 року, а не люди, які не мають до цього жодного стосунку", – наголосили у відомстві.

Нагадаємо, глава так званого представництва невизнаного Придністров’я у Росії Леонід Манаков закликав Росію збільшити чисельність її "миротворців", пояснюючи це зростанням безпекових ризиків.

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