Прикордонники збили три безпілотника за одне "полювання"

Українські прикордонники на Сватівському напрямку збили три мультикоптерні дрони російських окупантів.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "Один з прикордонних підрозділів, що виконує бойові завдання на сході, помітив рух кількох БПЛА окупантів. Використовуючи антидронові рушниці, що неодноразово доводили свою ефективність, прикордонники приземлили одразу три ворожі "пташки".

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Деталі: У ДПСУ наголосили, що ворог продовжує активно застосовувати безпілотники різних типів на всій лінії фронту. Однак прикордонники не втрачають пильності та протидіють спробам загарбників розвідати українські позиції.