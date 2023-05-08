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"Євросолідарність" заявила про тиск у Раді: Гончаренка не пустили за кордон на конференцію

Альона Мазуренко Понеділок, 8 травня 2023, 16:02
Євросолідарність заявила про тиск у Раді: Гончаренка не пустили за кордон на конференцію
фото: Гончаренко у Facebook

У "Європейській солідарності" поскаржилися на "політичний тиск" у парламенті, тому що нардепа Олексія Гончаренка не випустили на конференцію ПАРЄ.

Джерело: нардепи Гончаренко у Telegram і Геращенко у Facebook

Дослівно Геращенко: "Європейська Солідарність заявляє про політичний тиск і практику подвійних стандартів в ВР.

Члена постійної делегації ВР в ПАРЄ, народного депутата Олексій Гончаренко не випустили на конференцію, організовану Парламенстькою Амамблеєю, де відповідно до рішення Бюро ПАРЄ він мав бути одним з доповідачів.

Особливого цинізму цьому додає факт того, що іншим представникам ВР відповідний дозвіл на участь в цьому міжнародному заході був наданий".

Деталі: Геращенко повідомила, що 9-10 травня в Берні ПАРЄ організовує конференцію "Вибори в часи криз: виклики і можливості".

Гончаренко мав виступити там з доповіддю щодо безпекової ситуації в Україні і викласти позицію щодо неможливості виборів в період гарячої фази війни. 

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Звідти він мав вирушити в якості міжнародного спостерігача від ПАРЄ на вибори в Туреччині.

Водночас в "Євросолідарності" повідомили, що керівництво Ради відмовилося надати Гончаренку відрядження і не надало внятної відповіді своєї відмови.

Дослівно Геращенко: "ЄС" повʼязує блокування міжнародної діяльності Гончаренка виключно з його належністю до фракції меншості і критичну позицію щодо ОП, який перебрав на себе в тому числі ручне управління парламенту.

Ще однією причиною подвійних стандартів є те, що "ЄС" критично ставиться до ідеї електронного дистанційного голосування, яке в наших умовах не може відповідати стандартам демократичних виборів. Натомість, влада приховано просуває цю ідею".

Деталі: В "ЄС" вважають, що керівництво Ради з подачі ОП неодноразово блокувало міжнародні відрядження і контакти депутатів фракції, "демонструючи практику подвійних стандартів".

Геращенко заявила, що "Європейська солідарність" поінформує міжнародних партнерів про "чергові факти грубого порушення статусу народного депутата".

Гончаренко повідомив, що від "Слуги народу" на цю конференцію мають поїхати Леся Забуранна, Аліна Загоруйко чи Вікторія Подгорна. 

У тому, що його не випускають з країни, Гончаренко звинувачує главу ОП Андрія Єрмака: "Єрмак вирішив мене закрити. Поки всередині країни".

Він заявив, що все через постанову, яку той подав до Ради про повернення виплат військовим у 30 тисяч гривень. 

Теми: Європейська солідарністьГеращенко ІринаВерховна Рада
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