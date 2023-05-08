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Двоє правоохоронців підозрюються у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в Черкасах

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 травня 2023, 16:44
Двоє правоохоронців підозрюються у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини в Черкасах
Фото: дбр

Працівники ДБР повідомили про підозру у груповому зґвалтуванні 17-річної дівчини двом правоохоронцям та співучаснику.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань

Деталі: За попередньою інформацією, троє чоловіків розпивали алкогольні напої на квартирі одного з них у Черкасах. У процесі "відпочинку" до них приєдналася знайома дівчина. Вони вживали алкоголь, потім зґвалтували дівчину.

Наразі їх затримано, свою провину вони категорично заперечують.

Правоохоронців та їхнього спільника підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої особи, що вчинене групою осіб (ч. 3 ст. 152 КК України). Їм загрожує позбавлення волі строком до 12 років.

Досудове розслідування триває. Наразі обирається запобіжний захід.

Теми: ЧеркасиполіціяДБР
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