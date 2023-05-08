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Окупанти у Маріуполі розпочали мобілізацію − мер

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 16:51
Окупанти у Маріуполі розпочали мобілізацію − мер
Фото з Telegram Маріупольської міськради

Російські загарбники розпочали мобілізацію у тимчасово окупованому Маріуполі.

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram

Пряма мова офіційного мера міста Вадима Бойченка: "У Маріуполі почали працювати призовні комісії. Окупанти вже шукають громадян, які не виконують "військові зобов'язання". Ворог планує призивати чоловіків до серпня".

Деталі: Міськрада також опублікувала так зване "направлення на медкомісію від військкомату", яке отримав один з жителів Маріуполя.

Повідомляється, що першими на обстеження потрапили працівники "бюджетної" сфери.

Бойченко зазначив, що тепер чоловіків у тимчасово окупованому Маріуполі можуть відправити вмирати за російських загарбників, які знищили їх місто.

 

Теми: Маріупольмобілізація
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