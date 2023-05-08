Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ССО вирахували, М777 знищила: у Бахмуті перетворили на порох кулеметників РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 травня 2023, 17:28
ССО вирахували, М777 знищила: у Бахмуті перетворили на порох кулеметників РФ
скриншот

У Бахмуті на Донеччині Сили спецоперацій спільно із Силами оборони знищили кулеметний розрахунок росіян, що вів прицільний вогонь.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті.

Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777 (британсько-американська гаубиця зі стволом калібру 155 міліметрів –ред.).

Продовжуємо працювати!".

Теми: БахмутССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Бахмут
Росіяни мають тактичні успіхи на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках − Міноборони
Дві жительки Донеччини зливали росіянам дані про позиції в Бахмуті і Слов'янську
У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування – Сирський
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: