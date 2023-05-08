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ССО вирахували, М777 знищила: у Бахмуті перетворили на порох кулеметників РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 травня 2023, 17:28
ССО вирахували, М777 знищила: у Бахмуті перетворили на порох кулеметників РФ
скриншот

У Бахмуті на Донеччині Сили спецоперацій спільно із Силами оборони знищили кулеметний розрахунок росіян, що вів прицільний вогонь.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті.

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Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777 (британсько-американська гаубиця зі стволом калібру 155 міліметрів –ред.).

Продовжуємо працювати!".

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Теми: БахмутССОвійна
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