ССО вирахували, М777 знищила: у Бахмуті перетворили на порох кулеметників РФ

У Бахмуті на Донеччині Сили спецоперацій спільно із Силами оборони знищили кулеметний розрахунок росіян, що вів прицільний вогонь.

Джерело: пресслужба ССО

Дослівно: "Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті.

Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777 (британсько-американська гаубиця зі стволом калібру 155 міліметрів –ред.).

Продовжуємо працювати!".