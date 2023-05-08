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Зеленський пояснив, чому 9 травня святкуватимуть День Європи

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 17:28

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому українці відтепер 9 травня відзначатимуть День Європи.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

"Зло, на жаль, повернулося. Як 80 років тому зло рвалося до наших міст і сіл, так і зараз це робить... Ми зараз не наодинці проти зла. Ми б’ємося проти нього, спираючись на спільну силу народів вільного світу", – зазначив Зеленський.

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За його словами, традиція святкування Дня Європи "для відзначення досягнутих миру та єдності" була встановлена багато років тому.

"Щороку від завтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Це буде День Європи, яка підтримує українців усі дев’ять років російської агресії та вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах. Це буде День Європи – нашої союзниці. Це буде День Європи – нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде", – підкреслив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Зеленський підписав указ, згідно з яким відтепер щорічно 9 травня в Україні відзначатимуть День Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Цьогоріч 9 травня в Україну приїде президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також едіторіал ЄвроПравди: Разом з Європою, а не з РФ. Що Україна має святкувати 9 травня

Теми: ЗеленськийсвяткуванняЄвропа
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