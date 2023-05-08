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У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 17:30

У Литві завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військовослужбовців.

Про це повідомило міністерство національної оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Українські солдати вивчали військову педагогіку, основи стрільби та поводження зі зброєю, а також отримали навички, необхідні для самостійного планування та проведення навчальних занять", – йдеться у повідомленні.

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Раніше німецьке видання Bild повідомило, що українські спецпідрозділи проходять підготовку в декількох локаціях Бундесверу в Німеччині до майбутнього контрнаступу проти російських сил.

Теми: ЛитваУкраїнавійнаармія
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