У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових
Понеділок, 8 травня 2023, 17:30
У Литві завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військовослужбовців.
Про це повідомило міністерство національної оборони Литви, пише "Європейська правда".
"Українські солдати вивчали військову педагогіку, основи стрільби та поводження зі зброєю, а також отримали навички, необхідні для самостійного планування та проведення навчальних занять", – йдеться у повідомленні.
Раніше німецьке видання Bild повідомило, що українські спецпідрозділи проходять підготовку в декількох локаціях Бундесверу в Німеччині до майбутнього контрнаступу проти російських сил.
ВІДЕО ДНЯ