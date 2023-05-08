Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 17:30

У Литві завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військовослужбовців.

Про це повідомило міністерство національної оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Українські солдати вивчали військову педагогіку, основи стрільби та поводження зі зброєю, а також отримали навички, необхідні для самостійного планування та проведення навчальних занять", – йдеться у повідомленні.

 
Lithuanian MOD
 
Lithuanian MOD
 
Lithuanian MOD

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що українські спецпідрозділи проходять підготовку в декількох локаціях Бундесверу в Німеччині до майбутнього контрнаступу проти російських сил.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛитваУкраїнавійнаармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Литва
Україна та Литва запроваджують спрощений обмін водійських посвідчень
Із Литви в Україну доставили перші 3 радари з 16, на які литовці зібрали 14 млн євро
Литва вирішила скасувати надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: