У Литві завершилися інструкторські курси для українських військових

У Литві завершилися останні чотиритижневі інструкторські курси для українських військовослужбовців.

Про це повідомило міністерство національної оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Українські солдати вивчали військову педагогіку, основи стрільби та поводження зі зброєю, а також отримали навички, необхідні для самостійного планування та проведення навчальних занять", – йдеться у повідомленні.

Lithuanian MOD

Lithuanian MOD

Lithuanian MOD

Раніше німецьке видання Bild повідомило, що українські спецпідрозділи проходять підготовку в декількох локаціях Бундесверу в Німеччині до майбутнього контрнаступу проти російських сил.