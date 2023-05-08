Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Швейцарії виявили близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти РФ

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 17:56

Голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда розповіла, що у країні виявили близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти РФ.

Про це вона сказала в інтерв'ю Tages-Anzeiger, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз є 130 підозрілих випадків. У 29 випадках вони до порушення адміністративно-кримінальних, 14 з яких з юридичними наслідками", – сказала Будлігер-Артієда.

За її словами, у 36 випадках не було підстав для відкриття проваджень. В решті випадків розслідування ще триває.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ.

За даними ЗМІ, ЄС має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. За інформацією МЗС Польщі, цей санкційний пакет планують затвердити до кінця травня. 

Нагадаємо, український парламент звернувся до Єврокомісії, Європарламенту, Ради ЄС, Світової організації торгівлі, урядів і парламентів іноземних держав із проханням про введення санкцій проти російської і білоруської деревини, риби та морепродуктів. 

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ШвейцаріяРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Швейцарія
Зеленський звернеться до парламенту Швейцарії
UBS розглядає варіанти продажу Credit Suisse після поглинання − Reuters
Після РФ уперше в історії в Радбезі ООН головує Швейцарія
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: