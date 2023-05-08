У Швейцарії виявили близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти РФ

Голова Державного секретаріату з економіки Швейцарії Елен Будлігер-Артієда розповіла, що у країні виявили близько 130 випадків ймовірного обходу санкцій проти РФ.

Про це вона сказала в інтерв'ю Tages-Anzeiger, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз є 130 підозрілих випадків. У 29 випадках вони до порушення адміністративно-кримінальних, 14 з яких з юридичними наслідками", – сказала Будлігер-Артієда.

За її словами, у 36 випадках не було підстав для відкриття проваджень. В решті випадків розслідування ще триває.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія направила країнам-членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій проти РФ.

За даними ЗМІ, ЄС має намір запропонувати заборону на транзит багатьох товарів через Росію в 11-му пакеті санкцій. За інформацією МЗС Польщі, цей санкційний пакет планують затвердити до кінця травня.

Нагадаємо, український парламент звернувся до Єврокомісії, Європарламенту, Ради ЄС, Світової організації торгівлі, урядів і парламентів іноземних держав із проханням про введення санкцій проти російської і білоруської деревини, риби та морепродуктів.