Російські прапори в Берліні 8 і 9 травня заборонені – рішення суду

Вищий адміністративний суд Берліна в понеділок поновив заборону на демонстрацію прапорів Росії в німецькій столиці протягом 8 і 9 травня після скарги поліції на рішення суду нижчої інстанції.

Про це у Twitter повідомила поліція Берліна, пише "Європейська правда".

У повідомленні вказано, що берлінський суд "визнав обґрунтованою" скаргу правоохоронців на рішення дозволити російські прапори у парках Трептов, Тіргартен та Шенхольцер-Хайде.

"Вивішування російських прапорів і знаків розрізнення, прапорів СРСР, а також георгіївської стрічки і прапора залишається забороненим на зазначених пам’ятних місцях", – додають там.

Видання Berliner Zeitung цитує рішення Вищого адміністративного суду Берліна, який погодився з аргументами поліції, що прапори РФ "можуть виражати готовність до застосування насильства у зв'язку з агресивною війною проти України, що триває".

"У нинішньому контексті вони (російські прапори – ред.) в будь-якому випадку можуть бути сприйняті як декларація симпатії до війни", – додали в суді.

Спочатку поліція заборонила російські та українські прапори і символіку біля радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде на дні пам'яті 8 та 9 травня. Ці два дні відзначають 78-му річницю закінчення Другої світової війни в Європі.

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Однак адміністративний суд вже в п'ятницю зняв заборону на українську символіку. На це берлінська поліція скарги не подавала, повідомив її речник.