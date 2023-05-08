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Більше 70% українців вважають, що йти на компроміс з Росією не можна – опитування

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 травня 2023, 20:06
Більше 70% українців вважають, що йти на компроміс з Росією не можна – опитування
Фото: Getty Images

71,8% громадян України вважають, що війна може припинитись лише у разі перемоги над Росією і компроміси з країною-агресором неможливі.

Джерело: соцопитування "Центру Разумкова" спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Деталі: Згідно з результатами опитування, серед тих, хто дотримується думки, що Майдан був справедливим повстанням народу проти диктатури, 19,1% респондентів відповіли, що с Росією можна йти на компроміси заради припинення війни, але не всі. Лише 3,3% з числа опитаних відповіли, що заради миру треба йти на будь-які компроміси з Росією.

Серед тих, хто не є прихильником Євромайдану, найбільша частка прихильників "миру за будь-яку ціну" з РФ – 17%. 42% серед них також вважають можливими деякі компроміси з державою-агресором, хоч і не всі.

 

Також 82,2% українців заявили, що згодні з твердженням, що Путін – це Гітлер сьогодення.

 

Крім того, переважна більшість українців вірить у перемогу України у війні з Росією.

 

65% з числа опитаних назвали президента Володимира Зеленського політиком, який відіграв важливу роль в обороні країни, головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного такою людиною вважають 47% респондентів.

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Опитування проводилось з 23 по 30 березня 2023 року методом особистого інтерв'ю (face-to-face) в усіх регіонах України, за винятком Криму, Донецької та Луганської областей, а у Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

Всього було опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Теми: опитуваннявійнаУкраїнаРосія
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