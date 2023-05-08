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Росіяни хочуть виробляти "Шахеди" в Білорусі – ЦНС

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 травня 2023, 21:36
Росіяни хочуть виробляти Шахеди в Білорусі – ЦНС
ДРОН-КАМІКАДЗЕ "SHAHED-136". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Росіяни розглядають можливість налагодження виробництва безпілотників типу "Shahed" у Білорусі, іранські інженери вже відвідали цю країну.

Джерело: "Центр національного спротиву" з посиланням на білоруське підпілля

Дослівно: "Робочого група, яка складалась з іранських інженерів, за організації ФСБ РФ та КДБ РБ, відвідали "Гомельський радіозавод". Під час відрядження обговорювалась можливість системного налагодження виробництва дронів-камікадзе".

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Деталі: Раніше підпілля повідомляло про те, що на базі гомельського заводу проводилась доукомплектація дронів.

В ЦНС підкреслюють, що відповідний розвиток подій вказує на те, що Росія продовжує поширювати свій контроль на оборонний сектор Білорусі.

Розгортання повноцінного виробництва іранський БПЛА в Білорусі допоможе Росії розв’язати логістичні проблеми з транспортування дронів з Ірану.

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Теми: ШахедБілорусьвійнаРосія
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