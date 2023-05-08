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Стрілянина в Сербії: понад 10 тисяч людей у Белграді вимагають відставки урядовців

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 21:44
Стрілянина в Сербії: понад 10 тисяч людей у Белграді вимагають відставки урядовців
ФОТО: AFP

Масштабна акція під гаслом "Сербія проти насильства" у Белграді в понеділок зібрала тисячі людей, які вимагали відставки керівництва й рішучіших дій у зв’язку з двома масовими розстрілами минулого тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.

Учасники протесту зібрались у понеділок увечері перед будівлею парламенту Сербії, де були оголошені їхні вимоги: звільнення всіх членів медійного регулятора й закриття ЗМІ, які "сприяють насильству й аморальності", серед яких назвали проурядові канали TV Pink і Happy.

Також закликали до відставки міністра внутрішніх справ Сербії Братислава Гажича й керівника Управління безпеки та інформації, колишнього голови МВС Александра Вуліна. Деякі з них також вимагали, аби повноваження склав і президент Александар Вучич.

Протестувальники заявили, що уряд має виконати їхні вимоги до п'ятниці, 12 травня, інакше "Сербія зупиниться". Також вони вимагають скликати засідання парламенту й обговорити відповідальність уряду за трагедії.

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Окрім Белграда, акції "Сербія проти насильства" почались і в деяких інших сербських містах. Організатори заявили, що на вулиці всього вийшли більш як 50 тисяч людей. За підрахунками агенції AFP, в столиці Сербії протестувальників налічувалось понад 10 тисяч.

Нагадаємо, минулого тижня у Сербії сталося два масових розстріли – у школі в Белграді в середу і в околицях сербської столиці в четвер, в результаті яких загинули по вісім людей. Підозрювані в обох випадках – відповідно 13-річний підліток і 20-річний хлопець – перебувають під вартою.

Після стрілянини президент Сербії Александар Вучич анонсував масштабні поправки до законодавства, щоби посилити контроль за носінням стрілецької зброї. Міністр освіти подав у відставку.

Теми: Сербія
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