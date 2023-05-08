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Росіяни завдали ударів по Харківщині. В області – повітряна тривога

Олександр ШумілінПонеділок, 8 травня 2023, 21:53
Росіяни завдали ударів по Харківщині. В області – повітряна тривога
Фото ілюстративне

Росіяни ввечері 8 травня завдають ударів по території Харківської області.

Джерело: повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова: "Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!"

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Деталі: За інформаціє місцевих ЗМІ у самому Харкові пролунали кілька вибухів. О 21.44 в області оголосили повітряну тривогу.

О 22.11 Синєгубов повідомив, що за попередньою інформацією окупанти обстріляли місто та область ракетами С-300. Зафіксовано щонайменше шість "прильотів". Є влучання у Харківському районі.

На місцях працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Після 23.00 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що за попередньою інформацією ДСНС усі ракети оминули Харків.  "За словами рятівників - сьогоднішні вечірні прильоти прийшлися на передмістя", - підкреслив він.

Теми: Харківська областьХарків
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