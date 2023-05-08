Зеленський: Є хороші новини щодо боєприпасів

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у нього є хороші новини щодо постачання боєприпасів захисникам, але поки не час оприлюднювати цю інформацію.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: . "Провів нараду з міністром з питань стратегічних галузей промисловості щодо боєприпасів. Є хороші новини щодо цього. Зрозуміло, зараз не час їх оприлюднювати".

Деталі: Також президент розповів деталі стосовно проведеної Ставки головнокомандувача. За його словами, доповідали й командувачі оперативних напрямків, і Головком, і керівники розвідки.

"До речі, доповіді Буданова та Литвиненка були особливо ґрунтовними, дуже актуальними, і на їхній основі ми будемо робити певні кроки – кроки, які зміцнять наш захист", - підкреслив президент.