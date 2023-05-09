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Місія Frontex відновить роботу в Чорному морі після інциденту із російським Су-35

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 00:48
Місія Frontex відновить роботу в Чорному морі після інциденту із російським Су-35
Ілюстративне фото: Су-35, Рособоронекспорт

Прикордонне агентство ЄС Frontex продовжить роботу своєї місії над Чорним морем після інциденту наприкінці минулого тижня, коли російський винищувач Су-35 перехопив його польський патрульний літак.

Про це Frontex повідомив у коментарі виданню EUobserver у понеділок, пише "Європейська правда".

"Разом із румунською владою ми оцінюємо наші плани патрулювання, щоб забезпечити безпеку наших екіпажів", – йдеться в коментарі.

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Джерело EUobserver також стверджує, що після інциденту Румунія як запобіжний захід скоротила зону польотів операції Frontex так, щоб вона пролягала ближче до її берега.

Йдеться про операцію "Західне Чорне море 2023", яка розпочалася у 2019 році і триватиме до середини грудня цього року. У неділю стало відомо, що вона призупиняється через інцидент із російським винищувачем.

Як повідомлялося, у п'ятницю російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 TURBOLET, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

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Інцидент призвів до великої турбулентності польського прикордонного літака. Під час інциденту екіпаж польських прикордонників у складі п'яти осіб тимчасово втратив контроль над літаком і почав втрачати висоту.

Речник польського уряду Пьотр Мюллер прокоментував перехоплення літака польських прикордонників російським винищувачем, заявивши, що це була спланована провокація

Теми: Чорне мореавіа
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