AP: США оголосять про пакет військової підтримки України на $1,2 млрд

Сполучені Штати у вівторок оголосять про виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 1,2 мільярда доларів, який буде розрахований на забезпечення її довгострокових оборонних потреб.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції AP повідомили американські посадовці.

Новий пакет допомоги буде оголошений у межах Ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає фінансування зброї в перспективі місяців або й років, щоб забезпечити майбутні потреби України у сфері безпеки.

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За словами посадовців США, до пакета допомоги Україні увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Також Київ отримає артилерію, ракети, супутникові знімки та фінансування поточного технічного обслуговування й запасні частини для різних систем.

З урахуванням цього пакета – 38-го за ліком – військова допомога США Україні з лютого 2022 року становитиме майже 37 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що останній пакет американської військової допомоги Києву в розмірі 300 мільйонів доларів оголошувався 3 травня й виділявся указом президента США із запасів американського озброєння.

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Він містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.