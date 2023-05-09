Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

AP: США оголосять про пакет військової підтримки України на $1,2 млрд

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 01:47
AP: США оголосять про пакет військової підтримки України на $1,2 млрд
ФОТО: GETTY IMAGES

Сполучені Штати у вівторок оголосять про виділення Україні чергового пакета військової допомоги в розмірі 1,2 мільярда доларів, який буде розрахований на забезпечення її довгострокових оборонних потреб.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції AP повідомили американські посадовці.

Новий пакет допомоги буде оголошений у межах Ініціативи сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає фінансування зброї в перспективі місяців або й років, щоб забезпечити майбутні потреби України у сфері безпеки.

За словами посадовців США, до пакета допомоги Україні увійдуть системи протиповітряної оборони Hawk, зенітні боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. Також Київ отримає артилерію, ракети, супутникові знімки та фінансування поточного технічного обслуговування й запасні частини для різних систем.

З урахуванням цього пакета – 38-го за ліком – військова допомога США Україні з лютого 2022 року становитиме майже 37 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що останній пакет американської військової допомоги Києву в розмірі 300 мільйонів доларів оголошувався 3 травня й виділявся указом президента США із запасів американського озброєння.

Він містить, серед іншого, додаткові боєприпаси для наданих США систем HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди, а також протитанкові засоби, які Україна використовує для протидії неспровокованій російській агресії.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: допомога УкраїніСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
ППО збила два російські дрони-камікадзе і "невидимий" БПЛА над Херсонщиною
Міноборони показало відео "полювання" на "Шахедів" в нічному небі над Києвом
На війну в Україну "Вагнер" бере і людей з нацистськими тату
Війна Путіна проти України пішла не за планом Кремля – Держдеп США
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: