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"Бавовна" у Бєлгородській області: губернатор заявив про обстріл Шебекіно

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 02:06
Бавовна у Бєлгородській області: губернатор заявив про обстріл Шебекіно
фото Гладкова

У російському місті Шебекіно, що недалеко від кордону з Україною, упав снаряд.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "Обстріл Шебекіно.

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За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Снаряд упав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджено вікна, балкони та фасади обох будинків".

Деталі: Гладков додав, що також посічено 6 автомобілів.

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За його словами, відповідні служби здійснюють "поквартирний обхід".

 

Теми: Росіявійна
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