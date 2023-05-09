"Бавовна" у Бєлгородській області: губернатор заявив про обстріл Шебекіно

У російському місті Шебекіно, що недалеко від кордону з Україною, упав снаряд.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram

Пряма мова: "Обстріл Шебекіно.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Снаряд упав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджено вікна, балкони та фасади обох будинків".

Деталі: Гладков додав, що також посічено 6 автомобілів.

За його словами, відповідні служби здійснюють "поквартирний обхід".