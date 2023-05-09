"Бавовна" у Бєлгородській області: губернатор заявив про обстріл Шебекіно
Вівторок, 9 травня 2023, 02:06
У російському місті Шебекіно, що недалеко від кордону з Україною, упав снаряд.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram
Пряма мова: "Обстріл Шебекіно.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Снаряд упав між двома багатоквартирними житловими будинками – пошкоджено вікна, балкони та фасади обох будинків".
Деталі: Гладков додав, що також посічено 6 автомобілів.
За його словами, відповідні служби здійснюють "поквартирний обхід".
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