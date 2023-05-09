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З ТОТ на півдні тікають поліцаї, щоб уникнути українського контраступу – спротив

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 03:10
З ТОТ на півдні тікають поліцаї, щоб уникнути українського контраступу – спротив
ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ПЛАКАТ В ОКУПОВАНОМУ СІМФЕРОПОЛІ, ЩО ВИХВАЛЯЄ РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Так звані поліцейські окупантів намагаються втекти з південних територій України від українського контраступу.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Як стало відомо Центру Національного Спротиву, чимало колаборантів з окупаційної "поліції" ТОТ Запоріжжя і Херсонщини вже написали рапорти на звільнення, плануючи евакуюватись на територію РФ до початку українського контрнаступу.

Крім страху постати перед українським судом за державну зраду, поліцаїв також лякає перспектива потрапити до лав окупаційної армії".

Деталі: ЦНС повідомляє, що керівництво окупаційної "поліції" відмовляється підписувати рапорти на звільнення та заборонило колаборантам залишати населені пункти, в яких ті "служать".

Також спротив додає, що поліцаїв відкликають із відпусток.

"Щоб уникнути зустрічі з ЗСУ, деякі колаборанти намагались домовитись про госпіталізацію в місцевих лікарнях, але їм це складно зробити, бо майже всі ліжкомісця зайняті пораненими російськими військовими", – зазначають у центрі.

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Теми: ЗапоріжжяХерсонська областьокупаціяконтрнаступ
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