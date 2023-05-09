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З ТОТ на півдні тікають поліцаї, щоб уникнути українського контраступу – спротив

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 03:10
З ТОТ на півдні тікають поліцаї, щоб уникнути українського контраступу – спротив
ПРОПАГАНДИСТСЬКИЙ ПЛАКАТ В ОКУПОВАНОМУ СІМФЕРОПОЛІ, ЩО ВИХВАЛЯЄ РОСІЙСЬКУ ВІЙНУ В УКРАЇНІ. ФОТО: GETTY IMAGES

Так звані поліцейські окупантів намагаються втекти з південних територій України від українського контраступу.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Як стало відомо Центру Національного Спротиву, чимало колаборантів з окупаційної "поліції" ТОТ Запоріжжя і Херсонщини вже написали рапорти на звільнення, плануючи евакуюватись на територію РФ до початку українського контрнаступу.

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Крім страху постати перед українським судом за державну зраду, поліцаїв також лякає перспектива потрапити до лав окупаційної армії".

Деталі: ЦНС повідомляє, що керівництво окупаційної "поліції" відмовляється підписувати рапорти на звільнення та заборонило колаборантам залишати населені пункти, в яких ті "служать".

Також спротив додає, що поліцаїв відкликають із відпусток.

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"Щоб уникнути зустрічі з ЗСУ, деякі колаборанти намагались домовитись про госпіталізацію в місцевих лікарнях, але їм це складно зробити, бо майже всі ліжкомісця зайняті пораненими російськими військовими", – зазначають у центрі.

Теми: ЗапоріжжяХерсонська областьокупаціяконтрнаступ
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