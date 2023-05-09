По всій Україні оголошувалася повітряна тривога
Вівторок, 9 травня 2023, 06:08
Повітряну тривогу оголосили вночі у вівторок, 9 травня, у Києві та усіх областях України.
Джерело: мапа повітряних тривог
Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 3.30 ночі з Харківської, Запорізької та Полтавської областей.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 4:45 повітряна тривога була оголошена в усій Україні.
О 6:04 з Києва та області почалися відбої повітряних тривог.