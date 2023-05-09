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По всій Україні оголошувалася повітряна тривога

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 06:08
По всій Україні оголошувалася повітряна тривога
скриншот мапи

Повітряну тривогу оголосили вночі у вівторок, 9 травня, у Києві та усіх областях України.

Джерело: мапа повітряних тривог

Деталі: Повітряна тривога почала ширитися після 3.30 ночі з Харківської, Запорізької та Полтавської областей.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 4:45 повітряна тривога була оголошена в усій Україні.

О 6:04 з Києва та області почалися відбої повітряних тривог.

Теми: повітряна тривога
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